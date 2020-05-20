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20.05.2020 (19:43)

В Пермском СВУ сформирована приёмная комиссия для набора воспитанников

В Пермском СВУ сформирована приемная комиссия для набора воспитанников на 1 курс и определен регламент ее работы. Документы от кандидатов на поступление принимаются в электронном виде, либо почтой.

В этом году будет произведен набор 80 суворовцев.

География обучающихся будет представлена 36 субъектами страны от Камчатского края с востока до Ленинградской области

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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