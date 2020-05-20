20.05.2020 (19:22)

Сборные пункты военкоматов Мурманской и Архангельской областей готовы к приёму призывников

На сборном пункте военного комиссариата Мурманской области состоялась пресс-конференция, посвящённая особенностям весеннего призыва в Кольском Заполярье. Перед журналистами выступили начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов, военный комиссар Мурманской области полковник Олег Хамов и заместитель военного прокурора подполковник юстиции Евгений Алешкин.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции подведомственные Северному флоту военные комиссариаты в Мурманской и Архангельской областях перешли на специальный режим работы с молодёжью призывного возраста. Теперь призывники получают повестки не только с указанием даты, но и конкретного времени прибытия в военкомат. Во избежание скопления будущих защитников Отечества на призывных пунктах, военкоматы принимают по 5-6 человек в час.

Для обеспечения работы призывных комиссий в зоне ответственности Северного флота в условиях сложной эпидемической обстановки военные комиссариаты получили более 34,5 тысяч медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров.

«Военкоматы и сборные пункты обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Помещения подверглись тотальной дезинфекции, в том числе и сборный пункт. Кроме этого санитарную обработку помещений проводят утром и вечером,» - подчеркнул в своем выступлении контр-адмирал Дмитрий Смирнов. - Предусмотрено разделение новобранцев на компактные группы на случай, если выявят инфицированного, чтобы контакты с ним были ограничены.

Все призывники, которым предстоит отправиться в Вооружённые силы, пройдут двойное тестирование на коронавирус. Первую пробу у них возьмут за неделю до отправки, а экспресс-тестирование будет проведено непосредственно перед прибытием на сборный пункт. На сборном пункте призывников обеспечат военной формой одежды, средствами гигиены и защиты от инфекции.

Первые призывники начнут поступать на сборный пункт Мурманского областного военкомата с 25 мая. За ходом призыва пристально надзирают военные прокуроры. Они не только следят за соблюдением прав призывников, но и за строгим исполнением Закона со стороны граждан призывного возраста.

Наиболее жесткая мера предусмотрена статьей 328 Уголовного кодекса, наказание по которой - от штрафа в 200 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы.

Между тем многие жители Мурманской и Архангельской областей, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, вместо одного года военной службы по призыву выбирают два года – по контракту. Подобная возможность существует для призывников уже в течение двух лет.

К мероприятиям, связанным с весенним призывом, который уже стал десятым по счету для Северного флота, с момента включения в его состав военных комиссариатов 4-х субъектов России, привлекается более 8500 граждан из Архангельской и Мурманской областей, из них на военную службу будут отправлены около 2000.

В Республике Коми и Ненецком автономном округе весенний призыв не проводится в соответствии с законодательством.



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