20.05.2020 (19:03)

В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатываются новые образцы техники

В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатываются новые образцы техники.

Взамен устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового моста увеличена до 60 т.

Взамен инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ и путепрокладчика БАТ-2 разработана и проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72БЗ. Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника.

Разработка новых образцов позволит повысить мобильность подразделений и сократить временные показатели для преодоления разрушений и препятствий, а также улучшит механизацию земляных работ.



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