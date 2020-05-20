20.05.2020 (18:39)

В подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ продолжают поступать современные образцы вооружения

В подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают поступать современные образцы вооружения. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передают Минобороны России самоходные гаубицы «Мста-СМ».

Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

Всего до конца года в подразделения ракетных войск и артиллерии планируется поставка более 75 новейших самоходных гаубиц «Мста-СМ», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».



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