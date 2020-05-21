21.05.2020 (00:00)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил военных моряков с Днем Тихоокеанского флота

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота.

«От имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю вас, ветеранов, весь личный состав с Днем Тихоокеанского флота! История Тихоокеанского флота России началась 21 мая 1731 года, когда императрицей Анной Ианновной был издан указ «Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» об учреждении Охотской военной флотилии. Это было первое, постоянно действующее военно-морское подразделение на Дальнем Востоке, положившее начало ее последующему и непрерывному военно-морскому присутствию на Тихом океане. Флотилия сыграла решающую роль в обеспечении защиты интересов страны в этом важнейшем регионе.

Славные моряки Тихоокеанского флота всегда являли беспрецедентные образцы мужества и самоотверженности, боевая история флота хранит немало величайших подвигов. Золотыми буквами вписаны в наши сердца имена адмиралов С.О. Макарова, И.Ф. Крузенштерна, Г.И. Невельского, генерал-губернатора Камчатки генерал-майора В.С. Завойко, капитана 1 ранга Ю.Ф. Лисянского.

Всему миру известен легендарный подвиг экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Вечной славой покрыли себя экипажи боевых кораблей «Бородино», «Князь Суворов», «Наварин», «Адмирал Ушаков».

Беспримерную храбрость, мужество и высокое мастерство проявили тихоокеанцы в боях с фашистами и японскими милитаристами. В тяжелые годы войны флот высаживал морские десанты в порты противника на маньчжурском и корейском плацдармах, авиация флота наносила удары по военным объектам противника. За мужество и героизм 19 кораблям, частям и соединениям флота присвоено гвардейское звание.

В послевоенный период яркую страницу в историю флота вписали экипажи атомных подводных лодок «К-116» и «К-133», совершивших кругосветное плавание под водой.

Смелость, мужество и выносливость моряков-тихоокеанцев, упорный и решительный характер, чувство долга, доведенное до самоотвержения, выковывались в дальних океанских походах, суровых полярных морях и знойных тропических широтах.

Тихоокеанский флот и сегодня блестяще справляется с возложенными на него задачами, обеспечивая безопасность государства в своей операционной зоне ответственности и далеко за её пределами. Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота выполняют сложнейшие задачи в Мировом океане.

Тихоокеанский флот сегодня находится на этапе активного развития и переоснащения по всем составляющим — надводной, подводной, воздушной и береговой. Сегодня и в ближайшей перспективе особое внимание будет уделяться поддержанию на должном уровне готовности и развитию группировки стратегических и многоцелевых атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Речь идет о дальнейшем оснащении атомной составляющей подводных сил ТОФ подводными лодками 4-го поколения, развитии береговой структуры базирования для этих подводных лодок, которая построена по комплексному принципу и позволяет эффективно эксплуатировать новейшие ракетные подводные крейсера.

В ближнесрочной перспективе подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Ряд систем жизнеобеспечения этих подводных лодок спроектированы с учетом специфики эксплуатации в Дальневосточном регионе. Неатомная составляющая подводных сил ТОФ в результате пополнится подводными лодками, которые не раз доказали свою эффективность в ходе применения в новейшей истории ВМФ России.

Будут продолжены модернизационные работы по большим противолодочным кораблям проекта 1155 и многоцелевым подводным лодкам существующих проектов. Ресурс этих кораблей и подводных лодок имеет большой модернизационный запас, и он будет использован.

Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет оснащаться утвержденной линейкой проектов кораблей класса «фрегат», «корвет», «малый ракетный корабль», что позволит существенно укрепить и усилить боевые возможности Тихоокеанского флота для выполнения задач с учетом обширной географии своего базирования, а также еще эффективнее действовать на общефлотском и межвидовом уровне.

В регионах базирования Тихоокеанского флота активно развивается система сервисного обслуживания на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, предполагающая обеспечение полного цикла жизни кораблей.

Тихоокеанцы продолжат активно выполнять задачи океанографических исследований Мирового океана. В частности, совершенно недавно, гидрографическое судно «Маршал Геловани» приняло участие в кругосветной экспедиции ВМФ России и провело исследования у берегов Антарктиды.

Тихоокеанский флот и в дальнейшем будет надежным форпостом для предотвращения любых угроз с морских и океанских направлений и всегда будет важным инструментом в деле укрепления стабильности и взаимодоверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Желаю вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма, благополучия семьям, дальнейших успехов в повышении боевой готовности, приумножения славных традиций Тихоокеанского флота во славу Андреевского флага!



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