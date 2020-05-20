20.05.2020 (18:14)

Военнослужащие ЦВО передали Федеральному медико-биологического агентству России полевой многофункциональный мобильный госпиталь, развернутый в поселке Еруда



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО передали Федеральному медико-биологического агентству России полевой многофункциональный мобильный госпиталь, развернутый в поселке Еруда

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) передали в оперативное подчинение Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) полевой многофункциональный мобильный госпиталь, развернутый в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

Отделения госпиталя с медицинским оборудованием и имуществом приняли специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра.

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина об оказании помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края личный состав полевого мобильного госпиталя в кратчайшие сроки совершил марш протяженностью 1200 км из Кемеровской области в посёлок Еруда», - сообщил начальник медицинской службы ЦВО полковник Анатолий Калмыков.

«В течение 24 часов военнослужащие развернули все функциональные подразделения и в настоящее время готовы к приёму пациентов. Госпиталь предназначен для размещения до 100 человек, оснащён современным медицинским оборудованием, цифровым рентгенологическим аппаратом и клинической лабораторией для проведения всех необходимых исследований. Имеет в своем составе отделение анестезиологии и реанимации на семь коек, оснащенное современными аппаратами ИВЛ и системами мониторинга жизненно важных функций человека. Госпиталь обеспечен всеми необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной медицинской защиты, что позволяет ему работать автономно в течение месяца», - уточнил Александр Калмыков.

Кроме того, военнослужащие сводного отряда Минобороны России увеличили до 2 тысяч койко-мест вместимость полевого обсервационного лагеря, предназначенного для обеспечения карантинных мероприятий, который также был развернут специалистами подразделений материально-технического обеспечения в районе северо-енисейского поселка Еруда.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.

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