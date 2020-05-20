20.05.2020 (17:59)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа завершился сбор офицеров дежурных сил

В Санкт-Петербурге на базе управления Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны прошёл учебно-методический сбор с начальниками командных пунктов, а также оперативными дежурными соединений и воинских частей объединения Западного военного округа.

Главной целью сбора было повышение уровня специальной подготовки военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне в качестве оперативного дежурного.

В ходе сбора участникам довели требования основных руководящих документов по организации и несению боевого дежурства в зенитных ракетных и радиотехнических войсках объединения.

Помимо этого, офицеры ознакомились с перспективами развития средств воздушно-космического нападения, систем связи и оперативно-тактической авиации вероятного противника.

По окончании мероприятия участники сбора сдали зачёты на знание требований руководящих документов, регламентирующих несение боевого дежурства по противовоздушной обороне военных, экономических и государственных объектов.

Сбор прошёл под руководством начальника территориального центра управления объединения.



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