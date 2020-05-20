20.05.2020 (17:41)

Четыре истребителя МиГ-31БМ совершили перелет из Красноярского края на Урал

Экипажи четырех высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа совершили перелет из Красноярского края на военный аэродром Шагол в Челябинской области, где выполнят учебно-тренировочные полеты.

В ходе полетов экипажи МиГ-31БМ совместно с многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 отработают групповую слетанность в смешанных боевых порядках и воздушный бой в составе пары.

Кроме того, истребители-перехватчики, применив радиолокационную станцию «Заслон-М», на расстоянии около 100 километров выполнят поиск и уничтожение малоразмерных низколетящих ракет условного противника.

В учебно-тренировочных полетах задействованы 10 самолетов и около 80 человек летного и инженерно-технического состава. Завершатся совместные полеты в конце мая.



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