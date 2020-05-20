20.05.2020 (17:29)
Российские военнослужащие в Приднестровье перевели технику ремонтной роты на летний режим эксплуатации
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) перевели вооружение и военную технику ремонтной роты на летний режим эксплуатации.
Для проведения работ по переводу техники на летний период обучения было привлечено 100% военнослужащих ремонтной роты ОГРВ ПРРМ. Специалисты обслужили более 1000 узлов и агрегатов на около 20 единицах военной техники.
В рамках перевода техники на летний режим эксплуатации специалисты выполнили работы технического и сезонного обслуживания на такой технике как мастерская технического обслуживания автомобильной техники (МТО-АТ), подвижная автомобильная ремонтная мастерская (ПАРМ-1) и другой специальной технике. Военнослужащие ремонтной роты ОГРВ ПРРМ выполнили работы по ремонту и обслуживанию оборудования мастерских, мотопомпы (МП-800Б), фильтровентиляционной установки (ФВУА), а также установки сварочно-зарядного типа (УДЗ-103У2).
По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ будет проведен смотр ее готовности к эксплуатации в летних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.