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20.05.2020 (17:29)

Российские военнослужащие в Приднестровье перевели технику ремонтной роты на летний режим эксплуатации

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) перевели вооружение и военную технику ремонтной роты на летний режим эксплуатации.

Для проведения работ по переводу техники на летний период обучения было привлечено 100% военнослужащих ремонтной роты ОГРВ ПРРМ. Специалисты обслужили более 1000 узлов и агрегатов на около 20 единицах военной техники.

В рамках перевода техники на летний режим эксплуатации специалисты выполнили работы технического и сезонного обслуживания на такой технике как мастерская технического обслуживания автомобильной техники (МТО-АТ), подвижная автомобильная ремонтная мастерская (ПАРМ-1) и другой специальной технике. Военнослужащие ремонтной роты ОГРВ ПРРМ выполнили работы по ремонту и обслуживанию оборудования мастерских, мотопомпы (МП-800Б), фильтровентиляционной установки (ФВУА), а также установки сварочно-зарядного типа (УДЗ-103У2).

По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ будет проведен смотр ее готовности к эксплуатации в летних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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