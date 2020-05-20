20.05.2020 (17:13)

В Санкт-Петербурге прошел учебный сбор начальников служб ракетно-артиллерийского вооружения Ленинградского объединения ВВС и ПВО

В п. Хвойный (Санкт-Петербург) на территории управления дивизии ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершился учебно-методический сбор с начальниками служб ракетно-артиллерийского вооружения зенитных ракетных полков и инженерно-ракетных служб соединений ПВО.

С участниками сбора были подведены промежуточные итоги эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения в 2020 учебном году, а также определены основные задачи на новый период обучения.

В ходе занятий офицеры ознакомились с вопросами проведения испытаний зенитных ракетных комплексов после ремонта, организации хранения патронов к стрелковому оружию, а также приведения их в окончательно снаряженный вид, утилизации и разделки на элементы.

Особым разделом в плане сбора стоял вопрос обеспечения выполнения военнослужащими объединения требований безопасности при ремонте вооружения, военной техники и осмотре боеприпасов.

Кроме того, участникам мероприятия были продемонстрированы действия нештатной пожарной команды при ликвидации условного возгорания на складе боеприпасов.

Сбор прошёл под руководством начальника инженерно-ракетной службы объединения.



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