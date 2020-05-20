20.05.2020 (16:44)

Летчики-истребители Северного флота отработали приёмы воздушного боя над Кольским Заполярьем

Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом с аэродрома Североморск-3.

Полёты проходили в установленном минимуме погоды – критических значениях видимости и высоты нижней границы облачности, при которых разрешается выполнение взлетов и посадок на наземный аэродром.

Задачи в воздухе на палубных истребителях Су-33 отработали опытные пилоты – представители командного состава полка. Всего в полетах приняли участие 7 летчиков.

По результатам полётов пилоты повысили и подтвердили уровень летной подготовки, а также получили допуск к несению боевого дежурства.

В небе палубные лётчики отработали тактические приемы воздушного боя, уход от атак истребителей, а также перехват пилотируемых и беспилотных средств условного противника.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования истребителей с выполнением фигур сложного пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок.

Выполнению полётов предшествовала тщательная подготовка авиационной техники, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, а также подготовка взлётно-посадочной полосы.



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