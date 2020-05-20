20.05.2020 (17:00)

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, глава военного ведомства предложил обсудить ход подготовки к проведению Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, запланированному на 26 июля.

Сергей Шойгу сообщил, что в параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие.

«В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знамёнами прославленных соединений Военно-Морского Флота. В исторической части парада будут представлены легендарные машины Победы — танк Т-34 и БМ-13 «Катюша», размещённые на десантных катерах», — добавил Министр обороны.

Кроме того, в знак признания большого вклада российского флота в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна.

На Кронштадтском рейде встанет океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое сейчас завершает совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды, посвящённую 200-летию открытия этого южного материка русскими военными моряками.

В воздушной части парада будет представлена 41 единица авиационной техники. В том числе противолодочные самолёты-амфибии Бе-200 «Альтаир».

«Также военно-морской парад пройдет на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус. Впервые парад будет проведён в новом пункте базирования Каспийской флотилии в городе Каспийске», — отметил глава военного ведомства.

Следующим вопросом, вынесенным на повестку заседания, стал ход выполнения Плана деятельности Западного военного округа в части реализации майских указов Президента России 2012 и 2018 годов, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

«Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации. В целях нейтрализации возникающих угроз осуществляем комплекс мер, предусмотренных Планом деятельности на 2019–2025 годы», — заявил Министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что в Западном военном округе в текущем году спланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения. До конца года в округ поступит около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате её доля превысит 65%.

Кроме того, большое внимание уделяется совершенствованию профессионального уровня личного состава и органов военного управления. С начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений.

Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабного учения с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Учение носит исключительно оборонительный характер. Также ведётся подготовка к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава. Среди них: выявление военнослужащих и лиц гражданского персонала с признаками вирусных заболеваний; ограничение количества личного состава, привлекаемого для выполнения задач повседневной деятельности; контроль за состоянием здоровья тех, кто находится в отпуске и на самоизоляции; изменение планов подготовки органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций», — сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу напомнил, что на территории военных городков округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19. При необходимости они готовы принимать гражданское население.

В завершение заседания глава военного ведомства предложил рассмотреть вопрос создания Военно-инженерной академии.

«В настоящее время кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооружённых Сил и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище», — сказал Министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что за последние годы повысилась интенсивность применения инженерных войск для решения различных задач в ходе специальных операций и учений, а также для оказания помощи населению и экономическому комплексу страны.

Наглядным примером, по словам главы военного ведомства, являются успешные действия инженерных войск при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня в Бурейское водохранилище.

«Специалистами войск проделана огромная работа. В Сирии и Лаосе от взрывоопасных предметов очищено более 6,5 тыс. гектаров земли, 17 тыс. различных зданий, обезврежено свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов», — привел данные Министр обороны.

Кроме того, Сергей Шойгу напомнил, что для восстановления гидрологического режима Бурейского водохранилища произведено 11 подрывов с применением 300 тонн взрывчатых веществ. Общий объём выработки скальных пород превысил 470 тыс. кубических метров. Задача выполнена в минимальные сроки.

«В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров», — заключил Министр обороны.

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