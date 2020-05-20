20.05.2020 (16:28)
БПК «Североморск» отразил воздушную атаку условного противника в ходе учения в Баренцевом море
Сегодня с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющего учебно-боевые задачи в Баренцевом море, проведено учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой.
В ходе мероприятия были отработаны действия боевых расчётов информационного центра, радиотехнической и артиллерийской боевых частей.
Стрельбу по воздушным мишеням успешно выполнил личный состав батареи универсального калибра АК-100. Артиллеристы поразили цели, имитирующие самолёты и крылатые ракеты противника, на дистанции более восьми километров. На ближней дистанции стрельбу по мишеням отработали боевые расчёты малокалиберной зенитной артиллерии — комплексов АК-630, обеспечивающих самооборону корабля.
Район проведения артиллерийских стрельб в Баренцевом море был закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации на период проведения учения.
Справочно:
БПК проекта 1155 «Североморск» имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы БПК Северного флота активно применяются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по обеспечению безопасности в Арктике.