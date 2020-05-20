20.05.2020 (16:11)

Российские военнослужащие в Таджикистане отразили нападение условных диверсантов на зенитную ракетную систему С-300ПС

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане в ходе несения опытно-боевого дежурства отразили нападение условных диверсантов на зенитную ракетную систему С-300ПС.

Согласно замыслу учения, в районе полигона Ляур разведывательные подразделения обнаружили «противника», который планировал вывести из строя зенитные ракетные системы и подорвать пункт управления дивизиона.

По учебной тревоге были подняты подразделения охраны и мобильные группы, предназначенные для предотвращения диверсий. Военнослужащие выдвинулись к стартовым площадкам на бронированных автомобилях «Урал» с размещенными на борту 23-мм зенитными установками ЗУ-23. Применив различные тактические приемы для блокирования нападавших, военнослужащие уничтожили условного противника. Инженерно-саперные подразделения провели работы по поиску закладок, мин и фугасов, установленных в районе расположения зенитной ракетной системы С-300ПС. Кроме того, были отработаны элементы организации связи и взаимодействия расчетов дивизиона и подразделений боевого охранения при совместном выполнении задач.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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