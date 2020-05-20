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20.05.2020 (16:01)

Специалисты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию сборных пунктов военных комиссариатов в 13 регионах Приволжского федерального округа

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели полную дезинфекцию сборных пунктов военных комиссариатов в 13 регионах Приволжского федерального округа.

Военнослужащие выполнили специальную обработку контрольно-пропускных пунктов, комнат отдыха для призывников, столовых, помещений военно-врачебной комиссии, а также других объектов. В ходе работы применялись авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации, деактивации и дезинфекции ДКВ-1 и другое оборудование. Всего было использовано более пяти тонн дезинфицирующего вещества ДТС-ГК.

В ходе весеннего призыва 2020 года в Вооруженные Силы Российской Федерации будут отправлены около 20 тыс. человек из регионов Приволжского федерального округа, где работают военкоматы ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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