20.05.2020 (15:49)

Командир российской военной базы в Таджикистане проверил готовность полигонов к летнему периоду обучения

Командир российской военной базы в Таджикистане полковник Сергей Горячев проверил готовность двух горных полигонов Ляур и Самбули к летнему периоду обучения.

Особое внимание было уделено состоянию танковой директрисы, автодрома, танкодрома, войскового и горного стрельбищ, а также других учебных объектов и мест для отработки различных нормативов.

К началу учебного периода на полигонах полностью подготовлена учебная и материально-техническая база. В учебных классах завершены мероприятия текущего ремонта, вся техника и вооружение переведены на летний режим эксплуатации. Силами полигонных команд изготовлено более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты противника. На полигонах также созданы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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