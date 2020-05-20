Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2020 (15:31)

В ФГКУ «Центррегионжилье» рассказали об обеспечении жильем военнослужащих в Самарской области

Начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов рассказал об обеспечении жильем военнослужащих в Самарской области в 2020 году.

С начала года на территории региона жилищная субсидия для приобретения или строительства жилого помещения предоставлена 46 семьям военнослужащих. Общая сумма перечисленных денежных средств составила более 355 млн рублей.

Также в области в указанный период 144 семьи военнослужащих обеспечены служебными жилыми помещениями.

Военнослужащим оформлены 120 свидетельств на получение целевого жилищного займа для приобретения жилья по военной ипотеке.

Справочно:

Право на служебное жилое помещение имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту, при отсутствии у них жилья по месту службы.

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего появляется по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы — по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 и более лет.

Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения появляется у военнослужащего через три года участия в реестре накопительно-ипотечной системы. В последующем при условии дальнейшего прохождения службы государство гарантирует оплату его кредита.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Ленобласти для военнослужащих ЗВО возведены два общежития со спортрумами и спутниковым телевидением
Военнослужащей российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в Санкт-Петербурге
С начала 2020 года более 250 военнослужащих Саратовской области получили жилье
На Камчатке в текущем году более 200 военнослужащих включены в накопительно-ипотечную систему обеспечения жильем

Метки:
Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false