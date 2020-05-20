20.05.2020 (15:31)
В ФГКУ «Центррегионжилье» рассказали об обеспечении жильем военнослужащих в Самарской области
Начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов рассказал об обеспечении жильем военнослужащих в Самарской области в 2020 году.
С начала года на территории региона жилищная субсидия для приобретения или строительства жилого помещения предоставлена 46 семьям военнослужащих. Общая сумма перечисленных денежных средств составила более 355 млн рублей.
Также в области в указанный период 144 семьи военнослужащих обеспечены служебными жилыми помещениями.
Военнослужащим оформлены 120 свидетельств на получение целевого жилищного займа для приобретения жилья по военной ипотеке.
Справочно:
Право на служебное жилое помещение имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту, при отсутствии у них жилья по месту службы.
Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего появляется по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы — по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 и более лет.
Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения появляется у военнослужащего через три года участия в реестре накопительно-ипотечной системы. В последующем при условии дальнейшего прохождения службы государство гарантирует оплату его кредита.