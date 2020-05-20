20.05.2020 (15:09)

Десантники Камышинского соединения ВДВ возложили гирлянду к памятнику легендарному летчику Алексею Маресьеву

Сегодня, в день 104-й годовщины со дня рождения легендарного советского летчика, Героя Советского Союза полковника Алексея Маресьева, на его родине, в г. Камышине Волгоградской области, прошли памятные мероприятия, посвященные этой дате.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Воины-десантники соединения возложили гирлянду к памятнику легендарному летчику, установленному в Камышине.

Выступая на мероприятии перед родственниками героя-летчика, командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин отметил: «История жизни Алексея Петровича – это символ Великой Победы, который будет жить, пока жива память о прославленном летчике Алексее Маресьеве».

Ежегодно камышане и воины гарнизоны проводят памятные мероприятия, посвященные дню рождения своего героя-земляка.

Справочно:

В 1942 году в районе Старой Руссы, истребитель 25-летнего летчика Алексея Маресьева был подбит. Раненый Маресьев 18 суток ползком пробирался к линии фронта, к позициям советских войск.

История жизни летчика полна примерами силы и мужества. Ампутация обеих ног, месяцы, потраченные на восстановление, первые шаги на протезах и одна мечта – снова вернуться в небо.

После выписки из госпиталя он сел за штурвал и в воздушных боях, уже после ранения сбил семь немецких самолетов.

Именно после встречи с легендарным летчиком Борис Полевой написал свою знаменитую книгу «Повесть о настоящем человеке».



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