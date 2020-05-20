20.05.2020 (14:44)

Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию лечебно-диагностического центра Балтфлота

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота продезинфицировали внутренние помещения и прилегающую территорию лечебно-диагностического центра Балтийского флота, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали кабинеты, подвалы, технические и чердачные помещения. В общей сложности военнослужащие Балтийского флота продезинфицировали более 2 тысяч квадратных метров.

Военнослужащие флотских подразделений РХБ защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице