Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2020 (14:44)

Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию лечебно-диагностического центра Балтфлота

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота продезинфицировали внутренние помещения и прилегающую территорию лечебно-диагностического центра Балтийского флота, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали кабинеты, подвалы, технические и чердачные помещения. В общей сложности военнослужащие Балтийского флота продезинфицировали более 2 тысяч квадратных метров.

Военнослужащие флотских подразделений РХБ защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии
Более 600 военных медиков будут работать в лечебном центре в подмосковной Кубинке
Подразделения МТО сводного отряда Минобороны развернули полевой обсервационный лагерь на 1000 койко-мест в Северо-Енисейском районе Красноярского края
Военнослужащие ЦВО завершили оснащение мобильного госпиталя в поселке Еруда Красноярского края современным медоборудованием

Метки:
COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false