20.05.2020 (14:33)

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот с соблюдением санитарно-эпидемических мер

В ходе весеннего призыва 2020 года на сборном пункте военного комиссариата Калининградской области прошла первая отправка призывников на Балтийский флот с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер.

Первая команда в составе 20 человек, направленных в соединения и части Балтийского флота, прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт. Кроме этого, призванных на военную службу молодых людей распределят по видам и родам войск, сфотографируют, выдадут многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переоденут в военную форму одежды.

В рамках текущего весеннего призыва из самого западного региона России на военную службу призовут более 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и в береговых частях Балтийского флота. Традиционно 10 призывников отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Этой весной призыв проходит в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Приём молодого пополнения на сборном пункте военного комиссариата Калининградской области проводится с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер. Новобранцы в обязательном порядке сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции, а на время следования к местам прохождения военной службы обеспечены медицинскими масками.

Во всех призывных пунктах Калининградской области предусмотрены места для размещения призывников, определён порядок входа и выхода граждан в помещения военных комиссариатов, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции.

Все призывники, врачи-специалисты, члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами.

Перед началом работы призывных комиссий военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота, подразделений РХБЗ армейского корпуса и соединения морской пехоты флота провели дезинфекцию помещений всех военных комиссариатов и прилегающих к ним территорий.

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