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20.05.2020 (14:09)

Малый ракетный корабль «Одинцово» вышел в Балтийское море для проведения испытаний

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.

Позже, в ходе следующих этапов ЗХИ, экипаж выполнит комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням различными системами вооружения корабля.

После завершения заводских и государственных испытаний МРК войдет в состав Балтийского флота и начнёт выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения малых ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

МРК «Одинцово» -  первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» -  морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».  

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Он оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. В настоящее время в состав Балтийского флота входят два корабля проекта 22800 - МРК «Мытищи» и МРК «Советск».

Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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