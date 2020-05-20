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20.05.2020 (14:00)

Расчеты РХБ защиты сводного отряда Минобороны России провели дезинфекцию промышленных объектов в поселке Еруда Красноярского края

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Расчеты мобильного подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию 12 объектов социальной инфраструктуры посёлка Еруда, а также цехов и производственных территорий предприятия общей площадью более 50 тыс. квадратных метров.

«В Красноярский край был переброшен сводный отряд Министерства обороны Российской Федерации, в составе которого находится мобильный отряд оперативного реагирования войск РХБ защиты Центрального военного округа. Его задача — санитарная обработка промышленных и социальных объектов в населённом пункте Еруда. Всего дезинфекции подлежит более 50 объектов. Мобильному подразделению оперативного реагирования войск РХБ защиты предстоит выполнить спецобработку территорий общей площадью около 750 тыс. квадратных метров», — сообщил начальник войск РХБ защиты Центрального военного округа полковник Александр Родионов.

Ранее сообщалось, что в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края военными специалистами был развернут полевой многофункциональный мобильный госпиталь на 100 коек на основе пневмокаркасных модулей со всем необходимым медицинским оборудованием и лабораторией для проведения исследований, а также полевой обсервационный лагерь на 1000 койко-мест для обеспечения карантинных мероприятий.

Всего к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечены свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, задействовано более 100 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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