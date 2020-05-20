20.05.2020 (13:44)

В Псковском десантно-штурмовом соединении начался учебно-методический сбор руководящего состава воинских частей и подразделений

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединением начался учебно-методический сбор руководящего состава воинских частей и подразделений.

На мероприятие, проходящее под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия, привлечены командиры воинских частей (подразделений) Псковского гарнизона и их заместители.

С целью исключения массового скопления военнослужащих сбор командного состава начался в аудиториях с использованием видеоконференцсвязи.

Основной целью мероприятия является повышение профессионального уровня командного состава воинских частей соединения, совершенствование знаний и умений командиров по организации работы с личным составом, планирования боевой подготовки, мероприятий службы войск и безопасности военной службы, изучение теоретических основ применения подразделений Воздушно-десантных войск на учениях различного уровня.

В ходе сбора с офицерами, в дистанционном формате проводятся лекции и теоретические занятия с демонстрацией учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по различным аспектам военного дела.

Основной темой каждого занятия стал анализ результатов зимнего периода обучения и постановка задач на летний период по каждому направлению жизнедеятельности воинских частей и подразделений соединения.

Занятия с обучаемыми проводят все заместители командира соединения, а также начальники родов войск и служб, по различным тематикам.

Дистанционно проводить подобные занятия стало возможным благодаря оснащению соединения современными средствами связи и АСУ.



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