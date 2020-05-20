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20.05.2020 (13:22)

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку военных комиссариатов в Северной Осетии.

Специалисты РХБ защиты продезинфицировали внутренние помещения приемно-технической комиссии ЮВО, которая уже начала свою работу, республиканского сборного пункта, площадки вокруг зданий на территории военкоматов. В общей сложности было обработано более 6 тыс. кв. м территорий военкоматов.

Для дезинфекции зданий и помещений применялся специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется с помощью специальных устройств. Кроме того, военнослужащие применили авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

В санитарной обработке военкоматов в Северной Осетии принимали участие около 30 человек личного состава полка РХБ защиты, было задействовано четыре единицы специальной техники.

Общая численность запланированных к отправке призывников весной текущего года из Северной Осетии составляет более 700 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19
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