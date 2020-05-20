20.05.2020 (13:07)

В Ставрополе стартовал призыв «Весна-2020»

Первые команды военнослужащих молодого пополнения из районов Ставропольского края прибыли на сборный пункт для прохождения медицинской комиссии и отправки в войска Южного военного округа (ЮВО).

Почти 70 молодых людей, разделенные на команды, в каждой из которых не более 10 человек, прибыли военным транспортом из различных районов Ставропольского края. Перед заходом в здание пункта все призывники были проверены на наличие повышенной температуры и обработаны дезинфицирующим средством. Затем были взяты пробы крови на наличие коронавирусной инфекции.

Все прибывшие молодые люди были допущены к прохождению медицинского осмотра, по результатам которого будет вынесено решение о допуске призывников к несению военной службы.

Важно отметить, что перед отправкой в краевой сборный пункт призывники прошли первичный тест на наличие коронавирусной инфекции в районных военных комиссариатах и только после этого были допущены к дальнейшим мероприятиям призыва. Каждому призывнику был выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Здания и помещения военных комиссариатов, дороги и фасады зданий были также заблаговременно обработаны дезинфицирующим раствором (ДТС-ГК).

После прохождения психологического и медицинского обследования, молодых людей обеспечат комплектами военной формы одежды, согласно тому роду войск, где будет проходить службу. Кроме военного билета каждому военнослужащему выдадут персональные электронные карты. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него внесены подробные сведения о призывнике – всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

В ходе весеннего призыва из Ставропольского края будет отправлено более 2 тыс. военнослужащих для прохождения военной службы в Вооруженных Силах России.

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