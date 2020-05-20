20.05.2020 (12:48)

Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО подготовлены к приему военнослужащих молодого пополнения призыва «Весна-2020»

Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) готовы к приёму молодого пополнения призыва «Весна-2020».

К прибытию молодого пополнения подготовлена учебная материальная база, пополнены запасы необходимой медицинской аппаратуры и оборудования, медикаментов и дезинфицирующих средств.

Составлены и утверждены учебные планы проведения теоретических занятий с личным составом по различным предметам боевой и общественно-государственной подготовки на период прохождения двухнедельного карантина.

Помещения, в которых будут находиться военнослужащие молодого пополнения, изолированы. График приема пищи, проведения физических упражнений составлен с учетом максимальной изоляции прибывших военнослужащих.

После периода изоляции в воинской части и проведения повторного теста на наличие коронавирусной инфекции военнослужащие приступят к плановым занятиям летнего периода обучения в составе штатных подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице