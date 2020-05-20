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20.05.2020 (12:33)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Волгоградской области

Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле х. Верхние Липки Фроловского района Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена в ходе создания противопожарной полосы между посевным полем и лесопосадкой при помощи трактора. Специалистами группы разминирования 4 боеприпаса были классифицированы как бетонобойные и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Разминирование
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