20.05.2020 (12:33)
Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Волгоградской области
Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле х. Верхние Липки Фроловского района Волгоградской области.
Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.
Опасная находка была обнаружена в ходе создания противопожарной полосы между посевным полем и лесопосадкой при помощи трактора. Специалистами группы разминирования 4 боеприпаса были классифицированы как бетонобойные и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.
Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.