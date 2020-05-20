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20.05.2020 (12:11)

С десантно-штурмовыми подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено комплексное занятие по воздушно-десантной подготовке

С военнослужащими десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа в рамках воздушно-десантной подготовки (ВДП) прошло комплексное занятие по воздушно-десантной подготовке.

В ходе занятия личный состав был поделен на группы, которые после отработки упражнений на воздушно-десантном комплексе перемещались на учебное место для выполнения укладки парашютов.

Десантная парашютная система Д-10 предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов Ил-76, Ан-26, а также из вертолетов Ми-8, выполняемых с полным вооружением и снаряжением или без него при общей полетной массе парашютиста 140 кг.

Осмотр и укладку десантной системы выполняли по два военнослужащих первый укладывающий, он же ответственный за укладку и второй помогающий.

Укладка парашютной системы производится в шесть этапов. На первых этапах проверили исправность элементов и частей парашютной системы, далее провели укладку купола основного парашюта, укладку стабилизирующего парашюта, подгонку и надевание подвесной системы, присоединение запасного парашюта.

Контроль за правильностью укладки системы Д-10 осуществлялся командирами подразделений, а также инструкторами воздушно-десантной службы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Воздушно-десантная подготовка
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