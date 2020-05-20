20.05.2020 (11:35)

Призывники из регионов Юга России будут доставляться к местам прохождения военной службы с максимальным соблюдением мер противовирусной безопасности

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции при отправке призывников из субъектов РФ в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) в соединения и воинские части других военных округов будет максимально задействована Военно-транспортная авиация (ВТА).

Уже сегодня со сборных пунктов регионов Юга России в войска отправятся первые команды военнослужащих молодого пополнения общей численностью около 100 человек.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова запрещено перевозить людей общественным транспортом.

Перевозка личного состава в железнодорожных вагонах будет возможна только при наличии возможности установить социальную дистанцию и заполнении вагона на 50% от штатной вместимости.

Со сборных пунктов, вокзалов и аэродромов личный состав перемещается исключительно на военных автобусах, предварительно прошедших спецобработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

Важно отметить, что перед отправкой в краевой сборный пункт призывники прошли первичный тест на наличие коронавирусной инфекции в районных военных комиссариатах и только после этого были допущены к дальнейшим мероприятиям призыва. Каждому призывнику был выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Здания и помещения военных комиссариатов, дороги и фасады зданий также были также заблаговременно обработаны дезинфицирующим раствором.

Всего в ходе весеннего призыва в Вооруженные Силы из субъектов Юга России будет отправлено около 26 тысяч человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице