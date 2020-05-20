20.05.2020 (11:49)

Первые новобранцы из Ставропольского края убыли в соединения и воинские части ЮВО

Первая команда военнослужащих молодого пополнения из 15 человек убыла с краевого сборного пункта в Ставрополе в соединение связи Южного военного округа (ЮВО).

Все призывники прошли тесты на наличие коронавирусной инфекции, как в районных комиссариатах, так и на территории сборного пункта. Каждому призывнику выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

После прохождения психологического и медицинского обследования молодых людей обеспечили комплектами военной формы одежды, согласно тому роду войск, где они будут проходить службу. Кроме военного билета каждому военнослужащему выданы персональные электронные карты. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на нем содержатся подробные сведения о призывнике – всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

В ходе весеннего призыва из Ставропольского края будет отправлено более 2 тыс. военнослужащих для прохождения военной службы в Вооруженных Силах России.

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