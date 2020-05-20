20.05.2020 (11:34)

Первые новобранцы из Волгоградской области убыли в мотострелковое соединение ЮВО

20 первых призывников Волгоградской области убыли с областного сборного пункта в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области.

Перед убытием со сборного пункта новобранцы трижды прошли проверку на наличие коронавирусной инфекции, ведется контроль за соблюдением ими обязательного масочного режима.

После прохождения психологического и медицинского обследования призывников обеспечили комплектами военной формы одежды. Кроме военного билета каждому военнослужащему выданы персональные электронные карты. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него внесены подробные сведения о призывнике – всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

В ходе подготовительной работы с должностными лицами призывных комиссий ранее на местах были проведены инструкторско-методические сборы, на которых до персонала военкоматов был доведен алгоритм работы сборных пунктов в условиях ограничительных карантинных мер.

В ходе весеннего призыва из Волгоградской области будет отправлено более 2,6 тыс. новобранцев для прохождения военной службы как на территории ЮВО, так и в других военных округах.

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