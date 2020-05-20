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20.05.2020 (11:22)

В артиллерийские подразделения ЮВО в Чечне на вооружение поступили 12 гаубиц «Мста-Б»

В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО получили партию из 12 гаубиц 2А65 «Мста-Б».

Новые буксируемые орудия артиллеристы освоят в период лагерного сбора ракетных войск и артиллерии в ходе летнего периода обучения. В настоящее время расчеты гаубиц «Мста-Б» выполняют регламентные работы по переводу техники на летний режим эксплуатации.

Гаубица «Мста-Б» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники. Максимальная дальность стрельбы гаубицы – до 30 км. Расчёт орудия составляет 8 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия
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