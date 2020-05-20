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20.05.2020 (11:10)

Подразделения Уссурийского отдельного десантно-штурмового соединения провели боевые стрельбы на полигоне Барановский

На полигоне Барановский в рамках учебно-методического сбора с командирами подразделений Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ проведено практическое занятие по организации занятий по боевой подготовке.

В ходе занятия командиры подразделений и их заместители ознакомились с требованиями по организации огневой подготовки, проведению боевых стрельб взводов и отделений.

Участникам сбора были продемонстрированы практические действия личного состава десантно-штурмового батальона при проведении занятия по огневой подготовке, а также действия подразделения на участке стрельбы.

Военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности с обязательной сменой огневой позиции и выполнили метание учебной ручной гранаты.

Кроме того, десантники различных воинских специальностей выполнили упражнение боевых стрельб из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», 7,62-мм пулеметов ПКМ, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д. Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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