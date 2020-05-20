20.05.2020 (10:51)

В армейском корпусе Балтийского флота прошли испытания на присвоение классной квалификации военнослужащим

Офицеры управления штаба армейского корпуса Балтийского флота совместно с командирами соединений и воинских частей успешно прошли испытания на присвоение(подтверждение) классной квалификации в целях повышения профессионального мастерства.

Для этого в объединении были созданы специальные комиссии, которые приняли зачёты по теоретической и практической частям.

В теоретическую часть были включены вопросы боевой, профессионально-должностной, должностной и командирской подготовки. В практическую часть входила сдача зачётов по огневой, физической, строевой подготовке, а также нормативов РХБЗ.

Всего в испытаниях приняли участие около 100 офицеров.

Классная квалификация является показателем, характеризующим профессиональный уровень военнослужащего в соответствии с замещаемой воинской должностью (имеющейся специальностью), и присваивается по результатам проведенных испытаний.



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