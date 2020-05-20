20.05.2020 (10:39)

Российские военнослужащие провели санитарную обработку вертолетов в Таджикистане

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 201-й военной базы РФ провели санитарную обработку вертолетов, базирующихся на аэродроме Гиссар в Таджикистане.

С помощью индивидуальных дегазационных комплектов ИДК-1 проведена обработка боевых вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8 дезинфекционным раствором. Всего было обработано четыре вертолета и 10 единиц автомобилей технического обслуживания авиационной группы российского соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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