20.05.2020 (10:22)
В Саратовской области завершилась подготовка более 650 специалистов артиллерии для Вооруженных Сил РФ
В учебном центре боевого применения в Саратовской области завершилась подготовка более 650 младших специалистов для ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.
Обучение проходило в течение четырех месяцев на современных компьютерных тренажерах, которые позволяют смоделировать любые погодные условия и сымитировать огонь различных ракетных и артиллерийских систем.
В течение последней недели на полигоне Широкий Карамыш курсанты выполнили контрольные боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных и буксируемых гаубиц «Акация», «Мста-Б» и Д-30.
Все экзамены проходили с учетом требований эпидемиологической обстановки. Военнослужащие соблюдали социальную дистанцию, а места приёма выпускных нормативов заранее обрабатывались специальными растворами.