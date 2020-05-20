20.05.2020 (10:01)

Более 600 военных медиков будут работать в лечебном центре в подмосковной Кубинке

Минобороны России на фондах Конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке совместно с правительством Московской области создан временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1420 мест. Для функционирования центра привлечено более 600 военных специалистов-медиков.

В работе инфекционного центра задействованы врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов.

Работа военных медиков организованна посменно, сутки через двое. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

К лечению больных и оказанию помощи привлечены курсанты выпускных курсов академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.

В соответствии с обращением Московской области 10 врачебно-сестринских бригад от военно-медицинских организаций Минобороны России были направлены в наиболее нуждающиеся медицинские организации региона.

Также в филиале военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске подготовлено 20 специализированных инфекционных коек для лечения жителей Московской области.

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