20.05.2020 (09:43)
Поисковый батальон ЗВО обнаружил штурмовик Ил-2, экипаж которого участвовал в прорыве блокады Ленинграда
Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа при проведении работ в лесном массиве в районе населенного пункта Никольское (Ленинградская обл.) обнаружили место падения, останки членов экипажа и фрагменты самолёта Ил-2.
В ходе поисковых работ военнослужащими найдены орден Красной Звезды и медаль «За отвагу», предметы вооружения, элементы фюзеляжа, в том числе обладающие серийными номерами. Оперативная работа военнослужащих батальона позволила установить, что штурмовик входил в боевой состав 943-го штурмового авиационного полка.
Самолёт был сбит зенитной артиллерией противника 22 марта 1943 года в ходе боёв при прорыве фашистской блокады Ленинграда. Ил-2 управлял экипаж в составе младшего лейтенанта Владимира Ускова и стрелка-радиста Александра Белякова.
В настоящее время военнослужащие проводят поиск родственников пилотов. Лётчики будут похоронены с отданием воинских почестей.