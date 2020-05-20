20.05.2020 (09:20)
Продолжается приём документов для поступления в Севастопольское президентское кадетское училище
В Севастополе продолжается приём документов для поступления в филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище).
В связи с проводимым в регионе комплексом противоэпидемиологических мероприятий приём личных дел кандидатов на поступление осуществляется через операторов почтовой связи или в электронном виде на адрес электронной почты училища.
Решения о сроках окончания приёма документов кандидатов на поступление в училище и проведения вступительных испытаний будут приняты с учётом изменений в эпидемиологической обстановке.
Условия и порядок приёма в филиал Нахимовского ВМУ в Севастополе, требования к кандидатам, а также изменения в организации проведения вступительных испытаний оперативно размещаются на сайте училища sevnvmu.mil.ru
В 2020 году планируется набор 100 ребят в 5 класс училища, при этом в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2014 года преимущественным правом при зачислении в училище пользуются дети военнослужащих.