20.05.2020 (08:55)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» проходит Суэцкий канал в направлении Индийского океана

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» совместно со спасательным буксирным судном «Профессор Николай Муру» начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана.

Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации.

В Суэцкий канал «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» вошли из Средиземного моря, где выполняли поставленные задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского.

После прохода Суэцкого канала отряд кораблей ЧФ пройдёт Красное море, затем Баб-эль-Мандебский пролив, и, наконец, Аденский залив, из которого попадёт в Индийский океан.

Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнить поставленные задачи в южных широтах, а экипажам приобрести опыт плавания в данном регионе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице