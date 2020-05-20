20.05.2020 (08:45)

Военкомат Амурской области отправил первых граждан весеннего призыва в войска Восточного военного округа

Военный комиссариат Амурской области отправил первые команды призывников весеннего призыва в войска Восточного военного округа. Отправка проведена с соблюдением повышенных санитарных мер в условиях карантина.

Первые призывники количеством 18 человек отправлены для прохождения службы в воинские части Белогорского и Свободненского гарнизонов, территориально расположенных на территории области. Доставка призывников от сборного пункта до расположения воинских частей проводится транспортом воинских частей, прошедшим предварительную дезинфекционную обработку.

На территории воинских частей для молодого пополнения подготовлены отдельные от личного состава места для проживания. Места оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля, а также проведены другие меры предупреждения заболевания. В воинских частях планируется проводить комплекс карантинных мероприятий, которые будут осуществляться не менее 14 дней.

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