Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2020 (08:45)

Военкомат Амурской области отправил первых граждан весеннего призыва в войска Восточного военного округа

Военный комиссариат Амурской области отправил первые команды призывников весеннего призыва в войска Восточного военного округа. Отправка проведена с соблюдением повышенных санитарных мер в условиях карантина.

Первые призывники количеством 18 человек отправлены для прохождения службы в воинские части Белогорского и Свободненского гарнизонов, территориально расположенных на территории области. Доставка призывников от сборного пункта до расположения воинских частей проводится транспортом воинских частей, прошедшим предварительную дезинфекционную обработку.

На территории воинских частей для молодого пополнения подготовлены отдельные от личного состава места для проживания. Места оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля, а также проведены другие меры предупреждения заболевания. В воинских частях планируется проводить комплекс карантинных мероприятий, которые будут осуществляться не менее 14 дней.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Современный подвижный флюорографический комплекс используется при обследовании военнослужащих в гарнизонах ВВО на территории Приамурья
Военнослужащие РХБ защиты Армейского корпуса ВВО провели дезинфекцию военкомата в Южно-Сахалинске
Военнослужащие подразделений РХБ защиты ВВО провели спецобработку сборных пунктов 11 субъектов РФ перед отправкой призывников в армию
В воинских частях ВВО готовятся к прибытию 1500 лейтенантов-выпускников военных училищ 2020 года

Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false