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20.05.2020 (08:33)

Современный подвижный флюорографический комплекс используется при обследовании военнослужащих в гарнизонах ВВО на территории Приамурья

В воинских гарнизонах Восточного военного округа, на территории Амурской области, проводится плановое медицинское обследование военнослужащих с помощью современного передвижного рентген-флюорографического комплекса. Медицинский комплекс Белогорского военного госпиталя ВВО стал особенно востребован в условиях введения карантинных мероприятий и ограничения передвижения личного состава.

Главным преимуществом передвижного медицинского комплекса является его мобильность и универсальность. Он установлен на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ с колесной формулой 6х6. Это позволяет самостоятельно прибыть в любой район дислокации войск и провести медицинское обследование личного состава в любых климатических условиях без отрыва от процесса боевой подготовки. Для обследования одного пациента опытным медицинским специалистам достаточно несколько минут. 

С начала года с помощью передвижного флюорографического комплекса проведено обследование более трех тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала, а также военных пенсионеров в гарнизонах Приамурья.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Медицина
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