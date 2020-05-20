20.05.2020 (08:20)

Военнослужащие РХБ защиты Армейского корпуса ВВО провели дезинфекцию военкомата в Южно-Сахалинске

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели специальную обработку призывного пункта военного комиссариата в Южно-Сахалинске.

Специалисты РХБ защиты продезинфицировали внутренние помещения отделения приемной комиссии, а также прилегающую территорию вокруг здания военкомата.

Для дезинфекции здания и помещений, в которые уже начали прибывать первые призывники, специалисты РХБ защиты применили специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях. Кроме того, военнослужащие использовали специальную авторазливочную станцию, предназначенную для дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для специальной обработки военкоматов в Южно-Сахалинске задействовано две единицы техники и около 20 человек личного состава подразделения РХБ защиты Армейского корпуса Восточного военного округа.

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