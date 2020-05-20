20.05.2020 (07:59)
Военнослужащие подразделений РХБ защиты ВВО провели спецобработку сборных пунктов 11 субъектов РФ перед отправкой призывников в армию
Военнослужащие подразделений РХБ защиты Восточного военного округа (ВВО) провели специальную обработку сборных пунктов 11 субъектов РФ перед отправкой призывников в армию.
В Хабаровском, Приморском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной областях, Республиках Бурятия и Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа с начала работы призывных комиссий военнослужащие подразделения РХБ защиты ВВО провели специальную обработку контрольно-пропускных пунктов, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающей территории к сборным пунктам.
Работа призывных комиссий военных комиссариатов началась с 12 мая. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая.
Следует отметить, что все военные комиссариаты и сборные пункты Восточного военного округа обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами и тест-системами на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва на военную службу.