20.05.2020 (07:59)

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ВВО провели спецобработку сборных пунктов 11 субъектов РФ перед отправкой призывников в армию

Военнослужащие подразделений РХБ защиты Восточного военного округа (ВВО) провели специальную обработку сборных пунктов 11 субъектов РФ перед отправкой призывников в армию.

В Хабаровском, Приморском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной областях, Республиках Бурятия и Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа с начала работы призывных комиссий военнослужащие подразделения РХБ защиты ВВО провели специальную обработку контрольно-пропускных пунктов, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающей территории к сборным пунктам.

Работа призывных комиссий военных комиссариатов началась с 12 мая. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая.

Следует отметить, что все военные комиссариаты и сборные пункты Восточного военного округа обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами и тест-системами на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва на военную службу.

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