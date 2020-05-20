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20.05.2020 (07:15)

В воинских частях ВВО готовятся к прибытию 1500 лейтенантов-выпускников военных училищ 2020 года

В соединениях и воинских частях  Восточного военного округа (ВВО) в данный момент проводится масштабная  работа по подготовке к приему и адаптации молодых лейтенантов – выпускников военных учебных заведений.

В этом году ожидается прибытие более 1500 выпускников военных ВУЗов, большинства воинских специальностей.  Ввод в строй молодых офицеров будет проводиться дифференцировано, в несколько этапов, с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки, под руководством командиров соединений и воинских частей. За каждым из них будут  закреплены офицеры - наставники, что позволит к концу первого года службы, многим повысить свою классную квалификацию.

Особое внимание будет уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские сады и школы. Служебные жилые помещения получат все выпускники, с площадью, соразмерной составу семьи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военное образование , Выпуск
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