20.05.2020 (06:50)

В Забайкальском крае проверена готовность сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ВВО

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В ходе тренировки подразделения были подняты по учебной тревоге, вышли в назначенные районы, где развернули посты по радиационному контролю местности и специальной обработке техники и личного состава.

Для организации связи между подразделениями в районах условных ЧС и командным пунктом объединения к учению было привлечено соединение управления. От соединения связи было выделено более 15 единиц специальной техники.

Основу сводных отрядов составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты объединения. В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф они первыми придут на помощь жителям военн­ых городков, особенно удаленных от крупных населенных пунктов.

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