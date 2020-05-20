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20.05.2020 (05:30)

В ВВО силами подразделений РХБ защиты проведена санобработка порядка 50 военных самолётов, прибывших с других регионов России

Всего за апрель месяц и по настоящее время обработано около 50 военно-транспортных самолётов, прибывающих на аэродромы Восточного военного округа (ВВО) с  других регионов России, при этом на одну ежедневную обработку расходуется более 500 тонн дезинфицирующего раствора.

Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродромах  ВВО, проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС- ГК».

Специально созданные для этих целей расчёты РХБ защиты с помощью авторазливочных станций АРС- 17 производят дезинфекционные мероприятия по обработке фюзеляжей самолётов. Кроме того, производится обработка салонов воздушных судов и груза, находящегося на борту летательных аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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