20.05.2020 (05:30)
В ВВО силами подразделений РХБ защиты проведена санобработка порядка 50 военных самолётов, прибывших с других регионов России
Всего за апрель месяц и по настоящее время обработано около 50 военно-транспортных самолётов, прибывающих на аэродромы Восточного военного округа (ВВО) с других регионов России, при этом на одну ежедневную обработку расходуется более 500 тонн дезинфицирующего раствора.
Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродромах ВВО, проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС- ГК».
Специально созданные для этих целей расчёты РХБ защиты с помощью авторазливочных станций АРС- 17 производят дезинфекционные мероприятия по обработке фюзеляжей самолётов. Кроме того, производится обработка салонов воздушных судов и груза, находящегося на борту летательных аппаратов.
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