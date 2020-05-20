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20.05.2020 (06:25)

Лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на истребителях Су- 35С усовершенствовали технику пилотирования в Приморье

В Приморском крае в ходе совершения полётов лётчики армии ВВС и ПВО ВВО усовершенствовали технику пилотирования на многоцелевых  истребителях Су-35С.

Летчики на новейших самолетах Су-35С отработали полетные задания,  выполнив элементы боевой подготовки в небе, в ходе которых была усовершенствована техника пилотирования с применением различных видов манёвра в широком диапазоне высот.

Также, при выполнении полётов отрабатывались задачи по поиску, обнаружению и уничтожению военной техники условного противника в условиях активного применения им  средств радиоэлектронного подавления навигационных сигналов.

Экипажем каждого истребителя Су-35С, кроме основного, было выполнено отдельное полётное задание, имитируя элементы воздушного боя, лётчики выполнили фигуры высшего пилотажа на различных высотах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Истребительная авиация , ВКС
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