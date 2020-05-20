20.05.2020 (06:25)
Лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на истребителях Су- 35С усовершенствовали технику пилотирования в Приморье
В Приморском крае в ходе совершения полётов лётчики армии ВВС и ПВО ВВО усовершенствовали технику пилотирования на многоцелевых истребителях Су-35С.
Летчики на новейших самолетах Су-35С отработали полетные задания, выполнив элементы боевой подготовки в небе, в ходе которых была усовершенствована техника пилотирования с применением различных видов манёвра в широком диапазоне высот.
Также, при выполнении полётов отрабатывались задачи по поиску, обнаружению и уничтожению военной техники условного противника в условиях активного применения им средств радиоэлектронного подавления навигационных сигналов.
Экипажем каждого истребителя Су-35С, кроме основного, было выполнено отдельное полётное задание, имитируя элементы воздушного боя, лётчики выполнили фигуры высшего пилотажа на различных высотах.