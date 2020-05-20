20.05.2020 (05:15)

Тактическая группа малых противолодочных кораблей ТОФ провела комплекс артиллерийских стрельб у берегов Камчатки

Корабли соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России продолжают отрабатывать в море задачи в соответствии с планом боевой подготовки.

Сегодня у побережья Камчатки два малых противолодочные корабля (МПК) в составе тактической группы провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям.

В первой половине дня МПК выполнили серию артиллерийских стрельб по буксируемому морскому щиту, который имитировал надводный корабль условного противника. В этом эпизоде действия кораблей обеспечивал морской буксир МБ-61.

Далее, в полигоне боевой подготовки экипажи провели учение по противовоздушной обороне отряда. Тактический фон для отработки задач коллективной обороны обеспечил противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации флота. Он осуществил сброс парашютной мишени. МПК своевременно обнаружили воздушную цель и применили по ней артиллерийские установки АК-176.

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