Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2020 (05:15)

Тактическая группа малых противолодочных кораблей ТОФ провела комплекс артиллерийских стрельб у берегов Камчатки

Корабли соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России продолжают отрабатывать в море задачи в соответствии с планом боевой подготовки.

Сегодня у побережья Камчатки два малых противолодочные корабля (МПК) в составе тактической группы провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям.

В первой половине дня МПК выполнили серию артиллерийских стрельб по буксируемому морскому щиту, который имитировал надводный корабль условного противника. В этом эпизоде действия кораблей обеспечивал морской буксир МБ-61.

Далее, в полигоне боевой подготовки экипажи провели учение по противовоздушной обороне отряда. Тактический фон для отработки задач коллективной обороны обеспечил противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации флота. Он осуществил сброс парашютной мишени. МПК своевременно обнаружили воздушную цель и применили по ней артиллерийские установки АК-176.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные инженеры ВВО приступили к работам по сносу ветхих зданий бывших воинских частей в Бурятии
Порядка тысячи тренировок провели связисты ВВО в Бурятии
Лётчики истребительной авиации ВВО совершили полёты на максимальную дальность и продолжительность в Забайкальском крае
На Камчатке спецназ подводных сил ТОФ отработал спуски под воду в условиях низких температур

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false