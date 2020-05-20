20.05.2020 (04:51)

Военные инженеры ВВО приступили к работам по сносу ветхих зданий бывших воинских частей в Бурятии

Военные инженеры Восточного военного округа приступили к сносу опасных, ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей на территории Республики Бурятия.

В ходе первого этапа работ с помощью тяжелой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено 2 здания на территории танкового соединения. Второй этап по сносу неиспользуемых строений начнется в конце мая текущего года.

Всего спланировано разрушить более 15 зданий на территории станции Дивизионная, в отдельном танковом соединении ВВО и за его пределами.

Специально для этого сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации тяжелой инженерной техники.

Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.

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